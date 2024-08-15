Російські військові кореспонденти потрапили під обстріл власної армії у Курській області. Вони стверджували, що по них били із HIMARS, передає 24 Канал.
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Пропагандисти стверджують, що ракету збили
При цьому російські воєнкори, які працюють у місті Льгов, наполягають, що їхня протиповітряна оборона нібито збила ракету від HIMARS, яка "впала просто біля дитячого басейну". Один із пропагандистів стверджує, що "такої вирви не залишає навіть ФАБ-500".
Виходить, що, як кажуть пропагандисти, збита ракета залишає більшу вирву ніж ФАБ-500. Вочевидь, російські воєнкори не так багато знають про наслідки ударів різними видами зброї.
У мережі показали відео, на яких видно, як пропагандисти тікають із місця, коли там починається повторний обстріл – характерна тактика для російських військ.
Валім, валім, валім,
– кричить один із них.
Російські пропагандисти потрапили під обстріл: дивіться відео
Втім, вони таки вирішили повернутись.
Воєнкори Росії у Курській області: дивіться відео