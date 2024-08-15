Він пояснив, що Збройні Сили України просунулись на Курщині та поповнили наш обмінний фонд. Також Україна створила військову комендатуру в Курській області.

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Скільки населених пунктів на Курщині визволили ЗСУ

Український президент пояснив, що генерал Олександр Сирський доповів про завершення визволення міста Суджі від російських військових. Саме там створили українську військову комендатуру.

Звільнені також і ще кілька населених пунктів. Загалом уже більш ніж 80. Я дякую кожному нашому воїну, який усе це забезпечує. Молодці!

– сказав Зеленський.

Він також додав, що на Ставці представили стратегію щодо повернення наших людей із російського полону. За словами Зеленського, там багато делікатних деталей. Зокрема, щодо того, що стосується формування списків та роботи з партнерами.

Президент пояснив, що він доручив:

розвідці, Міністерству внутрішніх справ, СБУ та ЗСУ представити суспільству деталі, які необхідно знати людям щодо того, як повертаємо полонених;

залучити до цієї роботи громадські організації рідних українських військових та цивільних, які зараз в полоні.

Володимир Зеленський анонсував брифінг, на якому про все розкажуть.