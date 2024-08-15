У міноборони Британії вкотре підтвердили, що Україна може бити британською зброєю по території Росії, зокрема використовувати її для операцій всередині країни-агресорки.
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Є "вето" на один із видів зброї
У відомстві наголосили, що передане озброєння має використовуватися відповідно до міжнародного права.
Водночас досі діють обмеження на застосування далекобійної зброї. Йдеться передусім про ракети Storm Shadow.
У Лондоні не давали добро на удари цими снарядами по Росії через страх ескалації.
Однак ці ракети стали б у великій пригоді для ЗСУ під час Курської операції. За словами аналітика з Міжнародного інституту стратегічних досліджень Брига Бен Беррі, Storm Shadow розроблений для того, аби проникати в бункери. Цілями цих ракет можуть бути командно-контрольні вузли, аеродромні установки, захищені укриття для літаків, бункери для боєприпасів, зокрема для плануючих бомб, радари та об’єкти ППО.
Нагадаємо, що раніше Німеччина заявила, що не проти використання Leopard 2 у Курській області.