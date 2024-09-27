Российский план "большого наступления" в Курской области провалился, – Bild

Российские военные планировали осуществить крупное наступление в Курской области, однако оно оказалось для них провальным. Они так и не смогли отвоевать свои территории в запланированный срок.

Украинские военные до сих пор держат позиции в Курской области, а дальнейшие планы России выглядят иллюзорными, пишет Bild.

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Что планировали россияне

В августе российский диктатор Владимир Путин заявлял, что до 1 октября российская армия должна полностью вернуть под свой контроль всю территорию Курской области.

Однако, очевидно, этого не случилось. Издание отметило, что по состоянию на 17 сентября российские танки продвинулись лишь к югу от Кореневого.

Впоследствии в Кремле просто решили перенести "дедлайн". Оккупанты заявили, что у российской армии есть время уже до середины октября. Однако, как отмечает Bild, и эта цель пока кажется иллюзорной.

Украинские военные не готовы отступать без боя – командование ВСУ перебрасывает в Курскую область новые подразделения. Украинская армия пытается обойти с фланга российскую контратаку в Курске и заставить подразделения ВС России обороняться сразу на нескольких направлениях,

– пишет издание.

К слову, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко недавно сообщил, что Путин обвиняет в потере Курщины ФСБ.