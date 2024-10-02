Российские войска увеличили численность своей группировки на Курщине: в ISW оценили ситуацию

Операция Сил обороны в Курской области продолжается. В Институте изучения войны написали, что россияне увеличили количество своих военных там.

Российские войска значительно увеличили численность своей группировки сил в Курской области. В то же время они до сих пор не могут воспользоваться преимуществом, чтобы вытеснить наших военных.

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В Курской области воюют срочники

На то, что Россия увеличила количество своих военных в Курской области, обратили внимание аналитики ISW. Они ссылаются на слова представителя Украинского оперативного командования "Север" Вадима Мысника. По его словам, россиянам там не хватает необходимой подготовки и боевого опыта. Кроме того, ход боевых действий зависит от транспортной инфраструктуры и географических особенностей местности.

Мысник добавил, что Россия продолжает использовать в Курской области солдат срочной службы и пограничников.

В Курской области действуют подразделения беспилотников 810-й отдельной бригады ВМФ России, артиллерии 83-й отдельной бригады ВДВ и отряд "Смуглянка". Российские источники утверждают, что враг недавно продвинулся на юго-восток от Суджи в рамках украинской операции на Курщине.

Между тем в течение 30 сентября и 1 октября украинские военные продолжали наступательные действия на западе Курской области. В то же время украинские обстрелы Краснооктябрьского свидетельствуют о том, что россияне до сих пор контролируют населенный пункт. В Глушковском районе продолжают действовать части российского 56-го воздушно-десантного полка.