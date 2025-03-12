ВСУ не вышло из Суджи, – в ЦПИ ответили на "вбросы" россиян

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии заставили россиян усилить свои фейки и дезинформацию. Так, в России сообщали, что стороны приняли политическое решение о полном выходе ВСУ из Курской области.

Очевидно, что враг пытается усилить страх и уныние среди украинцев. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель ЦПД Андрей Коваленко, отметив, что в Курской области бои продолжаются.

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Что на самом деле происходит в Судже

По словам руководителя ЦПИ, складывается впечатление, что российские военные пытаются подать за цель так называемой "сво" освобождение Суджи. Это выглядит довольно странно.

С другой стороны, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные продолжают выполнять задачи в Курской области. То есть Силы обороны продолжают бои на Курщине.

Россияне запускают дезинформацию о том, что в разговоре США и Украины в Джидде было достигнуто политическое решение о выходе Сил обороны с Курщины. Эта информация не соответствует действительности,

– подчеркнул он.

Коваленко отметил, что Россия уже давно имела целью испортить отношения Киева и Вашингтона. Так, перед началом переговоров в Саудовской Аравии россияне снова начали заявлять, что, якобы, Украина начала войну. Кроме того, враг сильно жаловался по поводу атаки дронов на Московку.

По Курщине идет такая же дезинформация. Положительная реакция общества на переговоры – это не то, что нужно россиянам. Им нужно, чтобы везде царила измена, уныние. Конечно, что никаких политических договоренностей по Курщине нет и не было,

– подчеркнул руководитель ЦПД.

Напомним, что на карте Deep State аналитики обозначили, что российские войска зашли в город Суджа Курской области, после чего сетью распространялась информация о полном выходе ВСУ из города. Позже аналитики объяснили, что в Судже продолжаются активные бои, враг осуществляет активное давление с востока и севера.