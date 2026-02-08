Двигаются малыми группами: в ВСУ рассказали, продвигаются ли россияне возле Лимана

Украинские защитники держат Лиман, хотя враг и пытается продвигаться к городу. Российская армия не доходит до города, солдат уничтожают еще на подходе.

Об этом рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

Смотрите также Начали большую переброску резервов: эксперты предупредили, к чему готовятся россияне на фронте

Дойдут ли россияне до Лимана?

Операции Сил обороны Украины не позволяют врагу продвигаться к Лиману. Враг на этом направлении пускает малые пехотные группы, которые фактически не успевают дойти до украинских позиций. Хотя Трегубов заметил: для оккупантов достичь успехов у Лимана – критически важно.

Они постоянно проводят атаки, там есть достаточное количество сконцентрированной живой силы для того, чтобы эти атаки проводить постоянно. С другой стороны, они же постоянно и уничтожаются на подступах к городу,

– сказал спикер.

Как рассказал Виктор Трегубов, вражеские войска движутся по дорогам, которые на их картах являются "серой зоной". Однако на всем пути российские солдаты сталкиваются с противостоянием украинских бойцов и, как следствие, не могут прорваться в город.

Возле Лимана россияне движутся в "серой зоне": показываем на карте

Оккупанты используя различные "укрытия" на местности, чтобы спасаться от украинских дронов. Враг не обращает внимания на опасность и упорно и постоянно делает попытки продвижения к Лиману, потому что этот город считается важным.

Какие изменения недавно произошли на Лиманском направлении?