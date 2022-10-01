Лиман взяли в окружение: военный эксперт оценил реальные ресурсы россиян

Вооруженные Силы активно продвигаются вблизи Лимана. Однако такие военные операции нуждаются в абсолютной тишине, чтобы оккупанты не имели возможности адекватно оценить ситуацию.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, операция по освобождению Лимана продолжается. Поэтому пока не стоит обсуждать продвижение ВСУ по этому направлению. Когда его освободят – тогда уже можно будет все разбирать.

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Призываю всех – пусть наши Вооруженные Силы сделают очередную качественную операцию, а потом будем ее разбирать,

– отметил Черник.

Стратегическая инициатива сейчас в руках ВСУ

Он подчеркнул, что ВСУ демонстрируют такой уровень тактического мастерства, который еще ни одна армия в 21 веке не показывала. Сейчас стратегическая инициатива в руках ВСУ. И украинские военные уже начали "рисовать холст военной победы".

Как отметил Черник, подробная информация о ходе военной операции позволяет врагу адекватно оценить ситуацию и принять определенные меры, чтобы помешать продвижению ВСУ.

Петр Черник о ситуации вокруг Лимана: смотрите видео

Следует очень аккуратно озвучивать об оперативно-тактической ситуации. Враг еще не сдался. Он достаточно сильный. И будет искать варианты, как дать ответ на том или ином участке фронта,

– отметил Черник.

По его мнению, сейчас оккупанты собирают дополнительную группировку мобилизованных где-то на уровне 100 тысяч. Они будут перебрасывать их преимущественно на Донецкое направление. Особенно на отрезке от Северска до Бахмута. Скорее всего, именно на этом участке захватчики попытаются возобновить определенные наступательные действия. Однако Черник предполагает, что им не удастся добиться значительных успехов в этом направлении.

Добавим, по мнению аналитиков Института изучения войны, Путин хочет заморозить войну, чтобы восстановить силы российской армии. Но уже через несколько лет диктатор снова может повторить нападение.