Выжить невозможно, – в 63 ОМБр рассказали, чем и как охотятся на врага

Недавно воины 63 отдельной механизированной бригады уничтожили 48 оккупантов за сутки, что является рекордом. Враг пытался воспользоваться плохой погодой, но фактически попал в ловушку.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник отделения коммуникаций 63 ОМБр 3-го корпуса Ростислав Яцишин, отметив, что 8 января была особенно ужасная погода на Лиманщине. Враг рассчитывал, что дроны не увидят их перемещение. Они выдвинулись в большем количестве и были уничтожены.

Какова ситуация на Лиманском направлении?

Как отметил Яцишин, украинские пилоты давно приспособились к погодным условиям. Поэтому дроны работают даже в плохих метеоусловиях.

Враг применяет известную тактику инфильтрации. Она отличается тем, что многие оккупанты фактически не доходят до позиций и попадают под дрон еще на пути к точке сбора.

Они идут по одному из разных направлений к точке сбора. Там они должны накопиться и выполнять задачи. Из десяти дойдет всего один в лучшем для них случае. Но раненый. Далее он ждет несколько дней, пока не придет кто-то других. У них не будет еды, воды, медикаментов,

– рассказал военный.

Конечно, бывают случаи, когда кому-то повезет – и он доходит до окраин Лимана и прячется где-то в подвале. Тогда украинские военные выходят и зачищают территорию.

Обратите внимание! В конце 2025 года обнародовали свежие фотографии из Лимана. Город буквально сильно покрыт оптоволокном, которое остается с дронов.

Ситуация на Лиманском направлении: кратко