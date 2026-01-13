Про це 24 Каналу розповів начальник відділення комунікацій 63 ОМБр 3-го корпусу Ростислав Яцишин, зауваживши, що 8 січня була особливо жахлива погода на Лиманщині. Ворог розраховував, що дрони не побачать їхнє переміщення. Вони висунулися в більшій кількості і були знищені.

Яка ситуація на Лиманському напрямку?

Як наголосив Яцишин, українські пілоти давно пристосувалися до погодних умов. Тому дрони працюють навіть в поганих метеоумовах.

Ворог застосовує відому тактику інфільтрації. Вона вирізняється тим, що багато окупантів фактично не доходять до позицій та потрапляють під дрон ще на шляху до точки збору.

Вони йдуть по одному з різних напрямків до точки збору. Там вони мають накопичитися та виконувати завдання. З десяти дійде всього один в найкращому для них випадку. Але поранений. Далі він чекає кілька днів, поки не прийде хтось інших. В них не буде їжі, води, медикаментів,

– розповів військовий.

Звісно, бувають випадки, коли комусь пощастить – і він доходить до околиць Лимана та ховається десь у підвалі. Тоді українські військові виходять та зачищають територію.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться карту бойових дій

Зверніть увагу! Наприкінці 2025 року оприлюднили свіжі фотографії з Лимана. Місто буквально сильно вкрите оптоволокном, яке лишається з дронів.

Ситуація на Лиманському напрямку: коротко