Оккупанты вернулись в Кременную и посрывали украинские флаги, – Гайдай

Российские оккупанты недавно покинули Кременную в Луганской области. Однако они почему-то снова туда вернулись.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, россияне уже сняли в городе украинские флаги.

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Россияне сорвали государственные флаги в Кременной

Гайдай рассказал, что оккупанты вернулись в Кременную и срывали украинские флаги. Россияне пытаются создать видимость своего массового присутствия в городе.

Выключили интернет на всех оккупированных территориях, чтобы люди не смогли передавать нам информацию. Фактора неожиданности, как в Харьковской области, в Луганской области не будет – надо запастись терпением, рашисты тоже готовятся,

– заметил председатель ОВА.

Он добавил, что ВСУ, к сожалению, не будет завтра в Луганске. Однако это произойдет скоро.

"Мы готовы. В Луганской области уже создан областной штаб по деоккупации наших территорий. Готовим структуры к возвращению домой (правоохранительные органы, ГСЧС, почта, медицина, ЦНАП и другие), чтобы оперативно восстанавливать жизнедеятельность в общинах", – отметил председатель ОВА.

По его словам, вакуума в административных вопросах не будет. В первую очередь восстановят мобильную связь и интернет, а также другую критическую инфраструктуру, исходя из степени повреждения.

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