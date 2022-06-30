Россияне в Луганской области сбросили авиабомбу на склады с гумпомощью, – Гайдай

В Луганской области россияне сбросили бомбу на наши склады гуманитарной помощи. Враги почти уничтожили ангары и склады.

Соответствующую информацию сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Об этом он рассказал вечером 29 июня.

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Оккупанты сбросили авиабомбу на украинские склады

Сергей Гайдай рассказал, что враги постоянно атакуют Лисичанск большими калибрами. В частности, продолжаются постоянные бои в окрестностях города. Оккупанты:

стянули в регион огромное количество личного состава и техники;

обстреливают трассу Бахмут – Лисичанск, поэтому украинские силы ее не используют. К счастью, у Украины есть другие маршруты, чтобы иногда довозить помощь.

Ведь плотность обстрелов врага заоблачная, однако 28 июня в Лисичанск удалось довезти гуманитарную помощь.

29 июня в состав в населенный пункт, не Лисичанск, прилетела авиабомба. Слава Богу, что никого не было рядом. Потому что достаточно мощный был взрыв, много повреждено, почти полностью разрушены ангары и склады наши,

– рассказал Гайдай.

Также он добавил, что в городе по-прежнему остаются ориентировочно 15 тысяч мирных жителей.

Кратко о последних новостях Луганщины

29 июня глава Луганской ОВА рассказал, что оккупанты ведут наступление на Лисичанск, что на Луганщине. Оккупанты атакуют город кассетными боеприпасами. В больницы продолжают доставлять людей с ранениями.

28 июня, комментируя ситуацию на 125 день полномасштабной войны, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что тяжелее всего на Луганщине и Харьковщине. Только в течение 27 июня там враги применили 45 тысяч артиллерийских боеприпасов.

27 июня Сергей Гайдай сообщил, что враги уничтожают Лисичанск. Они разрушили насосные станции, мосты, тоннель. Более того, тогда враг снова ударил по вероятному скоплению людей, обстреляв территорию рынка. Сергей Гайдай объяснял, что происходит тотальное уничтожение жителей Луганской области Россией. К сожалению, 27 июня в городе погибли 8 человек.

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