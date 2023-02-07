Россия стягивает в Мариуполь силы и военную технику: какие направления под угрозой

По данным украинской разведки, враг готовится к повторному наступлению, в частности, на Восточном направлении. В районе Мариуполя россияне концентрируют военную технику.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Россияне не скрывают свои планы по наступлению на двух направлениях.

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По словам Андрющенко, по состоянию на 7 февраля можно говорить о концентрации личного состава врага 30-35 тысяч в Мариуполе из разных подразделений. Речь идет о 3 базах подготовки мобилизованных, а также о российских военных и части военных так называемых ДНР и ЛНР, отведенных от линии фронта, вероятно, на доукомплектование.

Военные силы противника базируются в основном вне Мариуполя, в окрестных селах.

Очень большая концентрация, разделяющая их по методу живого щита. То есть есть факты компактного размещения, в основном по домам гражданских людей, их просто подселяют от 5 до 10 человек, а военную технику размещают во дворах,

– добавил Андрющенко.

Возможные направления наступления

Советник городского головы сообщил, что враг "болтливый", не скрывает своих целей.

Говорят, что из Кремля поступило указание в течение февраля захватить Запорожье и Угледар,

– добавил говорящий.

Он отметил, что с конца декабря наблюдается накопление сил противника на Запорожском, в частности Бердянско - Мелитопольском направлении.

К тому же Мариуполь удобно расположен для военно-логистического обеспечения россиян, оттуда очень легко перебросить силы на любое направление. До Угледара расстояние от Мариуполя 60 — 70 километров, примерно такое же расстояние до Бердянска, Пологов или Розовки.

Андрющенко о ситуации в Мариуполе: смотреть видео

Где россияне концентрируют технику

Советник мэра Мариуполя сообщил, что россияне у некоторых населенных концентрируют военную технику, а у некоторых распыляют.

Это, похоже, зависит от командира подразделения, у кого насколько хватает. И от того места, где они расположены,

– добавил Андрющенко.

Он отметил, что в Мариуполе военная техника россиян расположена достаточно компактно, по последним данным, враг начал использовать территорию морского порта. Активно использует территорию комбината имени Ильича, ведь там достаточно легко сконцентрировать и спрятать технику.

О какой технике говорится

Андрющенко отметил, что среди техники россиян есть танки Т-62, но не в большом количестве.

"Тянут старый хлам, но мы понимаем, что даже этот хлам ездит и стреляет", – заметил спикер.

Россияне также подтянули немало ПВО, говорится о С-300, ЗРК "Бук." По словам Андрющенко, их постоянно перемещают, чтобы ВСУ не могли установить их местонахождение.

Другой техники – БМП, БТР в Мариуполе относительно немного, отметил Андрющенко.

Не для того чтобы расслабляться, но в принципе понятно, что около весны – лета, у них будут большие проблемы с техническим обеспечением,

– резюмировал представитель Мариупольского городского совета.

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