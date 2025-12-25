Филиал ФСБ в Тирасполе не дремлет, – Братчук оценил угрозу для Одесской области со стороны Приднестровья

Россия продолжает усиленно атаковать Одесскую область. А диктатор Путин и его пропагандисты неоднократно угрожали захватить регион. В этом контексте сразу стоит вспомнить о Приднестровье.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что ранее Россия угрожала различными военно-морскими и десантными операциями. Даже были разговоры о сухопутной операции. Однако они не имеют возможности осуществить нечто подобное.

Какие есть угрозы для Одесской области?

Как отметил Братчук, Россия продолжает вбрасывать в инфополе различную провокационную информацию, чтобы посеять напряжение и панику. Все это усиливается усиленными обстрелами Одесской области.

Также активизировала тема Приднестровья. Это очень похоже на "белорусский фактор", о котором вспоминают тогда, когда у России ничего не получается на фронте. И стоит вспомнить, что контингент "российских добровольцев" в Приднестровье составляет где-то 1200 – 1700 человек.

Конечно, определенные провокации возможны. Филиал ФСБ в Тирасполе не дремлет. Но что могут сделать? Закинуть ДРГ? Мы знаем, что с этим ДРГ будет. Могут угрожать местному населению вдоль границы? Тогда будет адекватный и жесткий ответ от Сил обороны,

– отметил Братчук.

Есть разговоры о сборах приднестровской армии. Но тут есть много вопросов. Далеко не все доезжают на тамошние полигоны. У местных есть паспорта Румынии, Молдовы, России и Украины. Им проще пересидеть в другом месте, чем принимать в них участие.

Собственно это и свидетельствует о том, что Россия сегодня не имеет возможности провести морскую или сухопутную операцию. Но они пускают ИПСО. И усиливают его воздушными ударами,

– сказал Братчук.

Обратите внимание! В результате одной из российских атак улицы в Одесской области затопило маслом.

Обстрелы Одесской области: коротко