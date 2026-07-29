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24 Канал Новости Украины Окупаційна влада в Ялті вихваляється, що почала встановлювати кухні у дворах багатоповерхівок: п
29 июля, 18:51
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"Ноу-хау" от оккупантов: в Ялте начали устанавливать кухни возле многоэтажек, но есть нюанс

София Рожик

Оккупационные власти Ялты хвастаются, что начали устанавливать общественные кухни во дворах многоэтажных домов якобы для того, чтобы люди могли готовить еду. В городе сейчас наблюдается острая нехватка электроэнергии и газа.

Но вот именно с газовыми плитами есть нюанс, пишет издание "Патриот Донбасса".

Что известно о полевых кухнях в Ялте?

Заместитель главы оккупационной администрации Сергей Олефиренко рассказал о "грандиозных" планах.

"Установим плиты, столы и палатки во дворах. Будем просить старших домов присоединиться к организации – надеюсь на содействие", – написал он.

Пропагандисты сразу же начали снимать репортажи об этих кухнях.

Только вот, как оказалось, вместо нормальных плит с баллонами, обеспечивающими достаточный объем газа и длительное горение, оккупанты установили туристические компактные плиты на одну конфорку.

Маленьких газовых баллонов по 400 миллилитров может хватить максимум лишь на 2 часа в лучшем случае. Поэтому для постоянного приготовления пищи они не подходят.

К слову, сейчас в Ялте проблемы и с водой. Ее подают только вечером на 3 часа. Свет есть тоже лишь несколько часов в сутки.

Напомним, что Крым продолжают регулярно атаковать дроны. В частности, в ночь на 28 июля было "жарко" в Севастополе, Керчи, Феодосии. После атаки дронов загорелась подстанция, в нескольких городах были проблемы со светом.

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Ялта Оккупация Крыма