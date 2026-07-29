"Ноу-хау" от оккупантов: в Ялте начали устанавливать кухни возле многоэтажек, но есть нюанс

Оккупационные власти Ялты хвастаются, что начали устанавливать общественные кухни во дворах многоэтажных домов якобы для того, чтобы люди могли готовить еду. В городе сейчас наблюдается острая нехватка электроэнергии и газа.

Но вот именно с газовыми плитами есть нюанс, пишет издание "Патриот Донбасса".

Что известно о полевых кухнях в Ялте?

Заместитель главы оккупационной администрации Сергей Олефиренко рассказал о "грандиозных" планах.

"Установим плиты, столы и палатки во дворах. Будем просить старших домов присоединиться к организации – надеюсь на содействие", – написал он.

Пропагандисты сразу же начали снимать репортажи об этих кухнях.

Только вот, как оказалось, вместо нормальных плит с баллонами, обеспечивающими достаточный объем газа и длительное горение, оккупанты установили туристические компактные плиты на одну конфорку.

Маленьких газовых баллонов по 400 миллилитров может хватить максимум лишь на 2 часа в лучшем случае. Поэтому для постоянного приготовления пищи они не подходят.

К слову, сейчас в Ялте проблемы и с водой. Ее подают только вечером на 3 часа. Свет есть тоже лишь несколько часов в сутки.

Напомним, что Крым продолжают регулярно атаковать дроны. В частности, в ночь на 28 июля было "жарко" в Севастополе, Керчи, Феодосии. После атаки дронов загорелась подстанция, в нескольких городах были проблемы со светом.