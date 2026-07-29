Але от саме з газовими плитками є нюанс, пише видання "Патріот Донбасу".

Що відомо про польові кухні в Ялті?

Заступник голови окупаційної адміністрації Сергій Олефіренко розповів про "грандіозні" плани.

"Встановимо плити, столи та намети у дворах. Будемо просити старших будинків підключатися до організації – сподіваюся на сприяння", – написав він.

Пропаганди одразу почали знімати сюжети про ці кухні.

Тільки от, як виявилося, замість нормальних плит з балонами для достатнього обсягу газу та довгого горіння, окупанти встановили туристичні компактні плити на одну конфорку.

Маленьких газових балонів по 400 мілілітрів може вистачити максимум лише на 2 години у кращому варіанті. Тож для постійного приготування їжі вони не підходять.

До слова, зараз в Ялті проблеми й з водою. Її подають лише увечері на 3 години. Світло є теж лише декілька годин на добу.

Нагадаємо, що Криму продовжують регулярно атакувати дрони. Зокрема, у ніч на 28 липня було "спекотно" у Севастополі, Керчі, Феодосії. Після атаки дронів загорілася підстанція, у кількох містах були проблеми зі світлом.