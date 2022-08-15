Военный эксперт назвал две угрозы в случае потери Песков: насколько критическая ситуация

российские войска пытаются штурмовать Пески в Донецкой области, однако они до сих пор под контролем ВСУ. Но ситуация там действительно трудная. Чем Украине грозит потеря песков – читайте в статье.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что в первую очередь это чревато тем, что у россиян может появиться возможность продвигаться вдоль важной трассы M04.

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А вторая угроза, по словам Жданова, это то, что оккупанты могут перебросить войска на Авдеевку.

Дело в том, что потеря Песков и прорыв нашей крепкой обороны, простоявшей почти 6 месяцев, это будет определенный успех для россиян, и они будут пытаться его развить.

– заявил военный эксперт.

Он заметил, что не зря россия бросила туда русских прокси – наиболее мотивированных наемников для того, чтобы решить эту проблему.

"Но, я думаю, что это не критично для Вооруженных Сил Украины. Единственное – нам нужно будет отойти на новые рубежи обороны", – объяснил Жданов. По его мнению, это единственное место, где оккупанты на сегодняшний день имеют успех.

Олег Жданов подчеркнул, что российские войска еще продвигаются на трех участках в Донецкой области:

Бахмут,

Пески,

Авдеевка.

Там россияне имеют частичный успех и понемногу пытаются продвигаться. И то только за счет того, что там воюют русские наемники,

– заметил эксперт.

Кстати, в Генштабе ВСУ сообщили, что на Бахмутском направлении противник пытался создать благоприятные условия для дальнейшего наступления на отдельных участках.

С этой целью россияне нанесли огневое поражение по районам населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Веселая Долина, Васюковка, Бахмутское, Соледарь, Шумы, Северное, Белогоровка, Яковлевка, Федоровка, Зайцево и Вершина. Кроме того, россияне нанесли авиаудары вблизи Соледара и Яковлевки.

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