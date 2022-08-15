Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що найперше це загрожує тим, що в росіян може з'явитися можливість просуватися вздовж важливої траси M04.

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А друга загроза, за словами Жданова, це те, що окупанти можуть перекинути війська на Авдіївку.

Справа в тому, що втрата Пісків та прорив нашої міцної оборони, яка простояла майже 6 місяців, це буде певний успіх для росіян, і вони будуть намагатися його розвинути,

– заявив військовий експерт.

Він зауважив, що недаремно росія кинула туди російських проксі – найбільш мотивованих найманців для того, щоб вирішити цю проблему.

"Але, я думаю, що це не критично для Збройних Сил України. Єдине – нам треба буде відійти на нові рубежі оборони", – пояснив Жданов. На його думку, це єдине місце, де окупанти на сьогодні мають успіх.

Олег Жданов наголосив, що російські війська ще просуваються на трьох ділянках на Донеччині:

Бахмут,

Піски,

Авдіївка.

Там росіяни мають частковий успіх та потрохи намагаються просуватися. І то лише за рахунок того, що там воюють російські найманці,

– зауважив експерт.

До слова, у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Бахмутському напрямку противник намагався створити сприятливі умови для подальшого наступу на окремих ділянках.

З цією метою росіяни завдали вогневого ураження по районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Весела Долина, Васюківка, Бахмутське, Соледар, Шуми, Північне, Білогорівка, Яковлівка, Федорівка, Зайцеве і Вершина. Крім того, росіяни завдав авіаударів поблизу Соледара та Яковлівки.

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