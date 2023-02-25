Что на это скажет Путин: Лукашенко заявил, что не верит в провокацию Украины с Приднестровьем

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что не верит в то, что Украина может устроить определенные провокации в Приднестровье. Ранее об этом заявляла Россия.

Об этом он сказал белорусским СМИ, передает 24 Канал. Лукашенко утверждает, что это "невыгодно украинцам".

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Лукашенко обвиняет во всем Запад

Можно было бы подумать, что белорусский диктатор впервые говорит что-нибудь разумное, но нет… Он обвиняет во всем Запад.

"Невыгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту "серую дыру", как они говорят, и объединить Молдову, запихать ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы обманут и разрешат какой-то второй фронт", – сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Что этому предшествовало

Недавно минобороны России сообщило о том, что Украина якобы в ближайшее время планирует "вторжение" в Приднестровье.

В Молдове правоохранители задержали группу людей, подозреваемых в госизмене. Их раньше завербовали спецслужбы другого государства, чтобы те насильственным путем помогали дестабилизировать обстановку и изменить конституционный порядок в Молдове.

Минобороны Молдовы ответило на заявления Кремля. В ведомстве сообщили об отсутствии "угроз безопасности государства" после заявлений России о том, что Украина якобы планирует "вооруженную провокацию" против сепаратистского региона Молдовы Приднестровья.

Лукашенко убежден, что Украина не будет нападать на Беларусь

Самопровозглашенный президент Беларуси уже не раз заявлял, что Украина якобы готовила нападение на его страну. Он даже имеет специальную карту, где отмечены эти 4 позиции. Однако сейчас он уверен, что угроз из Киева нет.

"Пока, как последние дни показали, ни с территории Польши, ни с территории Литвы, тем более Украины, концентрации войск для того, чтобы втянуть нас в войну, мы не замечаем. Мы это положительно оцениваем", – сказал диктатор.