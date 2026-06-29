Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш пояснил "24 каналу", что противнику там будет сложно продвигаться, поэтому говорить о дальнейших планах россиян пока рано.

Смотрите также: Есть три варианта, – депутат рассказал, решится ли Путин на наступление из Беларуси

Смогут ли россияне быстро прорваться к Доброполью?

По словам военного, трехуровневые системы обороны показали себя очень эффективно: выкапывают обычные рвы, максимально укрепляют их колючей проволокой "егоза", оставляя отдельные проходы, которые затем минируют, чтобы вражеская техника заезжала туда и подрывалась.

Через эти рвы противнику сложно продвигаться, а выкапывают их в большом количестве. По его словам, за последнее время практически везде, где они ездили, можно было увидеть либо подготовку таких оборонительных позиций, либо уже готовые рубежи.

"За Добропольем они точно есть, и, судя по всему, там довольно неплохо устроены. То есть, конечно, хотелось бы всегда лучше, но они есть, и противнику точно будет трудно передвигаться. То есть нет такого, что за Добропольем все пусто, асфальтированная дорога и надпись "удачи", условно говоря. Противнику однозначно будет сложно. Да и тем более, что они еще не вошли в населенный пункт", – подчеркнул Отченаш.

Важно! Бригада Национальной гвардии Украины "Рубеж" собирает средства на тепловизионные дроны – они позволяют обнаруживать передвижения противника сквозь густую растительность как днем, так и ночью, когда обычная оптика бессильна. Это пока самый эффективный способ поиска и уничтожения врага. Цель сбора – 800 000 гривен, уже собрано около 185 000. Пожертвовать на сбор можно по ссылке.

Что ждет оккупантов за Добропольем: смотрите в видео