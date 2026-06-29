Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш пояснив 24 Каналу, що противнику там буде складно просуватися, тому говорити про подальші плани росіян зарано.

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Чи зможуть росіяни швидко прорватися до Добропілля?

За словами військового, трирівневі системи оборони показали себе дуже якісно: викопують звичайні роки, максимально затягують їх колючим дротом "єгоза", залишаючи окремі проходи, які потім мінують, щоб ворожа техніка заїжджала туди й підривалася.

Через ці рови противнику складно просуватися, а викопують їх у великій кількості. За його словами, за останній час практично всюди, де вони їздили, можна було побачити або підготовку таких оборонних позицій, або вже готові рубежі.

"За Добропіллям точно вони є і вони там досить таки, напевно, непогано зроблені. Тобто, звісно, хотілося б завжди кращого, проте вони є і противнику точно буде важко пересуватись. Тобто немає такого, що за Добропіллям все пустка, асфальтована дорога і написано "нехай щастить", умовно кажучи. Противнику однозначно буде складно. Та й тим більше, що вони ще не зайшли в населений пункт", – наголосив Отченаш.

Важливо! Бригада Національної гвардії України "Рубіж" збирає кошти на тепловізійні дрони – вони дозволяють виявляти пересування противника крізь густу зеленку як вдень, так і вночі, коли звичайна оптика безсила. Це наразі найефективніший спосіб пошуку та знищення ворога. Ціль збору – 800 000 гривень, уже зібрано близько 185 000. Задонатити на збір можна за посиланням.

Що чекає на окупантів за Добропіллям: дивіться у відео