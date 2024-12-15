Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал 24 Каналу, что россияне также проводят активную разведку на Гуляйпольском направлении. К слову, захватчики начали массово перебрасывать технику из оккупированного Крыма на Запорожское направление.

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Наносят удары по городу и окрестностям

"За прошедшие сутки (по состоянию на 15 декабря – 24 Канал) враг значительно активизировал удары с применением штурмовой и армейской авиации. Он атаковал город Гуляйполе, а также населенные пункты вблизи него. Враг нанес несколько десятков ударов неуправляемыми авиационными ракетами", – отметил Волошин.

Кроме того, россияне продолжают на этом участке фронта подготовку к введению штурмовых действий малыми группами пехоты. Сейчас они проводят разведку – авиационную и инженерную – путей выдвижения во время будущих штурмов.

Ситуация в районе Гуляйполя: смотрите на карте

Противник проводит разведку боем, пытаясь обнаружить огневые средства ВСУ. Кроме того, враг пополняет боекомплект и потери личного состава, которые он понес.

Он готовится в определенном будущем к ведению штурмовых действий малыми группами пехоты в составе до отделения – от 5 до 10 человек,

– подчеркнул Владислав Волошин.

Обратите внимание! Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко считает, что враг пытается "раздуть" угрозу, в частности, в Запорожской области, и убедить Запад в том, что Кремль имеет серьезные намерения. Россияне таким образом хотят "торговать" этой угрозой, чтобы повысить ставки.

К слову, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что россияне перебрасывают из Крыма на Запорожье средства, военную технику и личный состав. В дальнейшем враг, по его словам, может выдвинуться в район Большой Новоселки и Времовского плацдарма. Именно эти направления являются актуальными для противника и представляют собой элементы Кураховско-Покровского наступления.