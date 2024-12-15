Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів 24 Каналу, що росіяни також проводять активну розвідку на Гуляйпільському напрямку. До слова, загарбники почали масово перекидати техніку з окупованого Криму на Запорізький напрямок.

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Завдають ударів по місту та околицях

"За минулу добу (станом на 15 грудня – 24 Канал) ворог значно активізував удари із застосуванням штурмової та армійської авіації. Він атакував місто Гуляйполе, а також населені пункти поблизу нього. Ворог завдав декілька десятків ударів некерованими авіаційними ракетами", – наголосив Волошин.

Крім того, росіяни продовжують на цій ділянці фронту підготовку до введення штурмових дій малими групами піхоти. Наразі вони проводять розвідку – авіаційну та інженерну – шляхів висування під час майбутніх штурмів.

Ситуація в районі Гуляйполя: дивіться на карті

Противник проводить розвідку боєм, намагаючись виявити вогневі засоби ЗСУ. Крім того, ворог поповнює боєкомплект і втрати особового складу, які він зазнав.

Він готується в певному майбутньому до ведення штурмових дій малими групами піхоти у складі до відділення – від 5 до 10 осіб,

– підкреслив Владислав Волошин.

Зверніть увагу! Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко вважає, що ворог намагається "роздути" загрозу, зокрема, у Запорізькій області, та переконати Захід у тому, що Кремль має серйозні наміри. Росіяни такий спосіб хочуть "торгувати" цією загрозою, щоб підвищити ставки.

До слова, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що росіяни перекидають з Криму на Запоріжжя засоби, військову техніку та особовий склад. Надалі ворог, за його словами, може висунутись в район Великої Новосілки та Времівського плацдарму. Саме ці напрямки є найактуальнішими для противника і вони уявляють собою елементи Курахівсько-Покровського наступу.