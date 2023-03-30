Об этом 24 Канала рассказал российский оппозиционный политолог, бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов. По его словам, ему только сегодня удалось узнать, в чем его подозревают. Приятного мало, но он остается на позитиве.
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Какое дело возбудили против Галлямова в России
Как сообщил Галлямов, он только вечером 30 марта узнал, в чем его подозревают. Это уголовное дело по статье о "фейках в отношении российской армии". Все из-за интервью одному из украинских телеканалов, которое вышло еще в апреле 2022 года.
Я еще раньше думал, что, вероятнее всего, это будет дело о "фейках по отношению к российской армии". Так и вышло. Экспертизы нет, результатов еще нет. Согласно этой статье дают срок до 10 лет. А если будут особенно тяжелые последствия – до 15 лет. Такой термин "сталинский",
– отметил Галлямов.
Понятно, что получать уголовное дело неприятно. Однако Галлямов уже не в первый раз сталкивается с правоохранительной системой России. Несколько лет назад он ходил на допрос в Следственный комитет России, еще раз приезжал следователь от местного МВД. В свое время также был обыск ФСБ в его кабинете. Поэтому его не запугать.
Галлямов рассказал, какое уголовное дело возбудили против него в России: смотрите видео
С одной стороны, приятного мало. А с другой – это реклама. Доказательство того, что я не зря стараюсь. В пятницу в розыск объявили, меня приветствовало огромное количество людей. На юбилей столько не приветствовало,
– шутит Галлямов.
Он добавил, что еще с 2020 года не приезжал в Россию. А теперь не будет ездить также в страны так называемого "СНГ". Потому ничего для него не изменится.
Уголовное дело против Галлямова: коротко
- В России идет преследование людей, которые не согласны с режимом диктатора Владимира Путина. Так, 24 марта в розыск объявили Аббаса Галлямова. Несколько ранее его также объявили "иноагентом".
- Недавно Галлямов заявил, что последний козырь Путина – ядерное оружие. Но он так часто публично ним угрожал, что ему уже никто не верит.
- 25 марта в интервью российским пропагандистам Путин рассказал, что планирует разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Якобы самопровозглашенный президент Александр Лукашенко не раз за это просил.
- Аббас Галлямов готовил тексты для выступлений Владимира Путина в 2008-2010 годах.