Об этом 24 Канала рассказал российский оппозиционный политолог, бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов. По его словам, ему только сегодня удалось узнать, в чем его подозревают. Приятного мало, но он остается на позитиве.

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Какое дело возбудили против Галлямова в России

Как сообщил Галлямов, он только вечером 30 марта узнал, в чем его подозревают. Это уголовное дело по статье о "фейках в отношении российской армии". Все из-за интервью одному из украинских телеканалов, которое вышло еще в апреле 2022 года.

Я еще раньше думал, что, вероятнее всего, это будет дело о "фейках по отношению к российской армии". Так и вышло. Экспертизы нет, результатов еще нет. Согласно этой статье дают срок до 10 лет. А если будут особенно тяжелые последствия – до 15 лет. Такой термин "сталинский",

– отметил Галлямов.

Понятно, что получать уголовное дело неприятно. Однако Галлямов уже не в первый раз сталкивается с правоохранительной системой России. Несколько лет назад он ходил на допрос в Следственный комитет России, еще раз приезжал следователь от местного МВД. В свое время также был обыск ФСБ в его кабинете. Поэтому его не запугать.

Галлямов рассказал, какое уголовное дело возбудили против него в России: смотрите видео

С одной стороны, приятного мало. А с другой – это реклама. Доказательство того, что я не зря стараюсь. В пятницу в розыск объявили, меня приветствовало огромное количество людей. На юбилей столько не приветствовало,

– шутит Галлямов.

Он добавил, что еще с 2020 года не приезжал в Россию. А теперь не будет ездить также в страны так называемого "СНГ". Потому ничего для него не изменится.

Уголовное дело против Галлямова: коротко