У Путина есть две серьезные проблемы: как долго он еще сможет финансировать войну

Полномасштабная война не проходит без последствий для России. У Путина одновременно возникли две неприятные проблемы, которые нужно решать.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц. По его словам, к сожалению, Путин действительно имеет деньги на боевые действия. Россия до сих пор экспортирует свои товары, что позволяет зарабатывать средства, которые затем используют на войну против Украины. Но есть другие проблемы.

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Какие проблемы возникли у Путина

Как отметил Липсиц, если бы все доходы России шли на войну, то страна-агрессор могла бы еще долго воевать. Но есть еще гражданская экономика и население. На них буквально не хватает денег. Соответственно качество жизни еще больше ухудшается.

России нужно производить или импортировать товары для гражданских. Параллельно необходимо "ремонтировать страну" из-за различных аварий. Но на все денег не хватает.

В России одновременно возникли две сумасшедшие проблемы. Первая – набор людей на войну. Вторая – падение рождаемости. От губернаторов требуют набирать как можно больше контрактников и увеличить рождаемость. Они пробуют решить это деньгами. Но средств мало,

– рассказал Липсиц.

Большинство регионов России являются убыточными. Если губернаторы выдергивают деньги из дефицитного бюджета, то потом просят их у министерства финансов. Но там также не могут дать средства, ведь все идет на финансирование войны.

Поэтому и получается, что чем больше денег идет на войну – тем тяжелее жить на местах; количество аварий на гражданской инфраструктуре растет, а качество жизни ухудшается.

У Путина сыпется фундамент под ногами. Он будет вынужден гасить недовольство внутри страны. Пойдет шум по стране. Революции, конечно, не будет. Но шум – это тоже не хорошо. Пойдет ослабление власти и недовольство на губернаторов. Путин будет вынужден искать баланс между продолжением войны и предотвращением недовольства внутри страны,

– отметил Липсиц.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери России на войне. Около 600-700 тысяч оккупантов получило ранения. Также он назвал количество уничтоженных оккупантов.