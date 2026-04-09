Набиуллина уже пыталась сбежать, – Кур раскрыл, что задумала российская "элита"

Среди российских элит вполне может быть некий тихий "заговор". Не всем нравится, что у власти находится диктатор Путин.

Руководитель Управления криминальной разведки и основатель УБОП Украины Валерий Кур рассказал 24 Каналу, что некоторые представители российской элиты пытались бежать из России в начале полномасштабной войны. Но там не позволили им уехать.

Смотрите также Почему Трамп снимает санкции с режима Лукашенко, но Европа не имеет права отказаться от давления на Беларусь

О ком идет речь?

По мнению Кура, сюда точно принадлежит председатель тамошнего Центрального банка Эльвира Набиуллина. Она вместе с мужем и другими представителями экономической элиты пыталась сбежать из России на Запад. Но им фактически запретили это делать.

Их запугали. А что еще может сделать криминальный авторитет Путин со своей шайкой? Так будет ли она поддерживать Путина? Поэтому в России действует "тихий заговор элит",

– считает Кур.

Руководитель Управления криминальной разведки и основатель УБОП Украины Валерий Кур раскрыл то, чего больше всего сейчас боится Путин. Внешне диктатор выглядит сильно, но на самом деле ситуация совсем другая.

По его мнению, сюда принадлежит олигарх Олег Дерипаска, политический деятель Дмитрий Козак и тому подобное. Диктатор Путин может осознавать, что часть элит недостаточно преданы ему. Но буквально уничтожить всех он не способен. Да и не всегда удается выявить, кто лоялен, а кто – нет.

Российские элиты уже давно ассимилировались с западными спецслужбами. Они лишь ждут момента. Тамошние элиты увидели, что Путин – не стратег. Это было сразу видно по этим "2 – 3 недели" для захвата Киева,

– отметил Кур.

