Керівник Управління кримінальної розвідки та засновник УБОЗ України Валерій Кур розповів 24 Каналу, що деякі представники російської еліти намагалися втекти з Росії на початку повномасштабної війни. Але там не дозволили їм виїхати.

Дивіться також Чому Трамп знімає санкції з режиму Лукашенка, але Європа не має права відмовитися від тиску на Білорусь

Про кого йдеться?

На думку Кура, сюди точно належить голова тамтешнього Центрального банку Ельвіра Набіулліна. Вона разом з чоловіком та іншими представниками економічної еліти намагалася втекти з Росії на Захід. Але їм фактично заборонили це робити.

Їх залякали. А що ще може зробити кримінальний авторитет Путін зі своєю зграєю? Тож чи буде вона підтримувати Путіна? Тому в Росії діє "тиха змова еліт",

– вважає Кур.

Керівник Управління кримінальної розвідки та засновник УБОЗ України Валерій Кур розкрив те, чого найбільше зараз боїться Путін.

На його думку, сюди належить олігарх Олег Дерипаска, політичний діяч Дмитро Козак тощо. Диктатор Путін може усвідомлювати, що частина еліт недостатньо віддані йому. Але буквально знищити усіх він не здатен. Та й не завжди вдається виявити, хто лояльний, а хто – ні.

Російські еліти вже давно асимілювалися із західними спецслужбами. Вони лише чекають моменту. Тамтешні еліти побачили, що Путін – не стратег. Це було одразу видно з оцих "2 – 3 тижні" для захоплення Києва,

– зазначив Кур.

