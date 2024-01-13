Непосредственно связано с войной: может ли коллапс ЖКХ в России повлечь за собой бунты

В России продолжают замерзать целые населенные пункты. В частности, в Карелии крах отопительной системы произошел из-за того, что десятки источников теплоснабжения эксплуатирует подразделение жилищно-коммунального управления, которое подчиняется минобороны России.

Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что в России ЖКХ – это золотое дно, очень коррумпированная отрасль. Поэтому без Сергея Шойгу ситуация в Карелии и других российских городах, где произошли отопительные коллапсы, обойтись не могло.

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Причастное минобороны

Она напомнила, что отключения теплосетей начались с города Подольск из-за проблем с котельной патронного завода, который возглавлял или фсбшник, или эксохранитель Владимира Путина.

Патронный завод, по словам главы благотворительного фонда "Русь сидящая", во время войны также входит в систему снабжения минобороны, поэтому коллапс произошел там. Все, что случается в российской системе ЖКХ сейчас напрямую связано с войной. Ведь деньги, которые должны быть вложены в ремонт труб, сейчас идут на войну.

Есть страны – Канада, Норвегия, Дания, в США – Аляска, где климат еще более суровый, чем в России, но таких коллапсов с отоплением нет. Может потому, что они не воруют? Или потому, что у них нет войны? А мне кажется потому, что у них нет Путина,

– заметила Романова.

Однако если не будет Путина, по ее мнению, трубы сразу не перестанут прорывать. Но чтобы не прорывались труб, нужно прежде всего убрать Путина и Шойгу. А следующая власть придет к выводу, что нужно меньше воровать, а больше вкладывать денег в ЖКХ.

Какие могут быть последствия для власти Путина

В России ввели веерные отключение электроэнергии . Хотя российские коммунальщики связывают это с "плановыми профилактическими работами". Однако установление графиков отключений электроснабжения произошло из-за повреждения энергосистемы России в результате атак украинских сил.

В то же время замерзающие россияне не выйдут протестовать против власти и не будут устраивать бунты.

Они относятся к коллапсу сетей отопления как к стихийному бедствию, учатся жить с прорванными трубами. Знают, что постирать можно в прачечной, выпить кофе – в ресторане, покупают термобелье или едут в деревню к родственникам,

– подчеркнула председатель благотворительного фонда "Русь сидящая".

У россиян такая стратегия выживания: они обвиняют в этой ситуации в частности и Путина, но как только батареи станут горячими или придет весна и потеплеет, их гнев пройдет. Все равно в России всегда прорывало трубы, происходит это и при власти Путина.

"Пока бунт вызревает. Если он начнется, то взорвется сразу и всюду – как было во время мятежа Евгения Пригожина. Когда он пошел на Москву, все стало взрываться, к нему начали присоединяться и у всех появилось вдохновение. Поэтому надо ждать неожиданного "черного лебедя". А у России есть целый большой заповедник "черных лебедей", – предположила Ольга Романова.

В России продолжают выходить из строя системы отопления