Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що в Росії ЖКГ – це золоте дно, дуже корумпована галузь. А тому без Сєргєя Шойгу ситуація в Карелії та інших російських містах, де сталися опалювальні колапси, обійтися не могло.

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Причетне міноборони

Вона нагадала, що відключення тепломереж почалися з міста Подільськ через проблеми з котельні патронного заводу, який очолював чи то фсбшник, чи то ексохоронець Владіміра Путіна.

Патронний завод, за словами голови благодійного фонду "Русь сидящая", під час війни також входить до системи постачання міноборони, тому колапс стався там. Все, що відбувається в російській системі ЖКГ зараз безпосередньо пов'язано з війною. Адже зрозуміло, що гроші, які мали б бути вкладені в ремонт труб, зараз йдуть на війну.

Є країни – Канада, Норвегія, Данія, в США – Аляска, де клімат ще суворіший, ніж в Росії, але таких колапсів з опаленням немає. Можливо тому, що вони не крадуть? Чи тому, що в них немає війни? А мені здається тому, що в них немає Путіна,

– зауважила Романова.

Проте, якщо не буде Путіна, на її думку, труби одразу не перестануть проривати. Однак, щоб не відбувалось прориву труб, потрібно передусім убрати Путіна та Шойгу. А наступна влада дійде висновку, що треба менше красти, а більше вкладати грошей в ЖКГ.

До речі. В Росії запровадили віялові відключення електроенергії. Хоча російські комунальники пов'язують це з "плановими профілактичними роботами". Однак встановлення графіків відключень електропостачання сталося через пошкодження енергосистеми Росії внаслідок атаки українських сил.

Які можуть бути наслідки для влади Путіна

Водночас росіяни, які замерзають, не вийдуть протестувати проти влади та не влаштовуватимуть бунти.

Вони ставляться до колапсу мереж опалювання як до стихійного лиха, навчаються жити з прорваними трубами. Знають, що випрати можна в пральні, випити кави – в ресторані, купляють термобілизну або їдуть у село до родичів,

– наголосила голова благодійного фонду "Русь сидящая".

У Росіян така стратегія виживання: вони звинувачують у цій ситуації зокрема й Путіна, але як тільки батареї стануть гарячими чи прийде весна та потеплішає, їхній гнів мине. Все одно ж в Росії завжди проривало труби, відбувається це й при владі Путіна.

"Наразі бунт визріває. Якщо він почнеться, то вибухне одразу та всюди – як було під час заколоту Євгена Пригожина. Коли він пішов на Москву, все стало вибухати, до нього почали приєднуватись і у всіх з'явилось натхнення. Тому треба чекати на несподіваного "чорного лебедя". А в Росії є цілий великий заповідник "чорних лебедів", – припустила Ольга Романова.

В Росії продовжують виходити з ладу системи опалювання