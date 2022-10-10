У Запада есть возможность покончить с путинским режимом в течение 2 дней, – Пионтковский

Международные партнеры Украины могут уничтожить режим российского диктатора Путина в течение 2 дней. Для этого необходима политическая воля.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Белый дом и Пентагон имеют разные заготовленные сценарии в случае серьезной эскалации со стороны России. Не зря там раньше намекали, в частности, на уничтожение Черноморского флота в ответ на ядерную атаку.

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У них есть очень детальный план. Каждый корабль сканируется в режиме реального времени. Для этого нужна только политическая воля,

– отметил Пионтковский.

Путин полностью капитулировал перед "ультрафашистской партией"

Как отмечает Пионтковский, главарь Чечни Кадыров и "повар Путина" Пригожин активно продвигали на место командующего российскими войсками в войне против Украины "сирийского мясника" Сергея Суровикина.

Это значит, что российский диктатор все-таки полностью капитулировал перед, как это называет Пионтковским, "ультрафашистской партией". А множество других своих миньонов он изменил.

Они требовали его назначения. Путин полностью капитулировал перед ультрафашистской партией. Он всех изменил. В частности, и Генеральный штаб, отдав все двум уголовникам. Второй день идет информация из Москвы об арестах военных, работе "фсбшников",

– отметил Пионтковский.

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Путин за короткий период времени допустил 5 смертоносных ошибок

Как ранее рассказывал Пионтковский, российский диктатор Владимир Путин всего за буквально 2 недели совершил 5 ошибок, которые могут стать для него смертоносными. Они лишь усугубляют его положение.

Первая ошибка – это мобилизация, которая может потом обернуться против самого Путина. Среди других потенциально смертоносных решений диктатора – попытка аннексии временно оккупированных территорий Украины, ядерный шантаж, подрыв Северных потоков и присвоение нового звания Кадырову.