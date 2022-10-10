Про це 24 каналу розповів російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, Білий дім та Пентагон мають різні заготовлені сценарії у випадок на серйозну ескалацію з боку Росії. Не дарма там раніше натякали, зокрема, на знищення Чорноморського флоту у відповідь на ядерну атаку.

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У них є надзвичайно детальний план. Кожен корабель сканується в режимі реального часу. Для цього потрібна лише політична воля,

– зазначив Піонтковський.

Путін повністю капітулював перед "ультрафашистською партією"

Як наголошує Піонтковський, ватажок Чечні Кадиров та "кухар Путіна" Пригожин активно просували на місце командувача російськими військами у війні проти України "сирійського м'ясника" Сєргєя Суровікіна.

Це означає, що російський диктатор таки повністю капітулював перед, як це називає Піонтковський, "ультрафашистською партією". А безліч інших своїх посіпак він зрадив.

Вони вимагали його призначення. Путін повністю капітулював перед ультрафашистською партією. Він всіх зрадив. Зокрема, й Генеральний штаб, віддавши все двом кримінальникам. Другий день йде інформація з Москви про арешти військових, роботу "фсбшників",

– зазначив Піонтковський.

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Путін за короткий період часу припустився 5 смертоносних помилок

Як раніше розповідав Піонтковський, російський диктатор Владімір Путін всього за буквально 2 тижні наробив 5 помилок, які можуть стати для нього смертоносними. Вони лише погіршують його становище.

Перша помилка – це мобілізація, яка може потім обернутися проти самого Путіна. Серед інших потенційно смертоносних рішень диктатора – спроба анексії тимчасово окупованих територій України, ядерний шантаж, підрив Північних потоків та присвоєння нового звання Кадирову.