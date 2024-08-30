"Партия мира" против "партии войны": в Кремле продолжается борьба, которая выгодна Украине

В России задержали бывшего заместителя экс-министра обороны Сергея Шойгу Павла Попова. Это следствие внутренней борьбы в Кремле.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, заметив, что в Кремле продолжается борьба между так называемой партией "мира", куда входят прагматики-рационалисты, и партией войны. Аресты чиновников – следствие этого процесса.

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Что происходит в России

Как отметил Шойгу, Шойгу принадлежит к так называемой "партии войны". Его смогли устранить для того, чтобы дезорганизовать министерство обороны России и закончить войну.

Это хорошая новость для Украины. Минобороны России фактически с мая не работает. Его полностью дезорганизовали. А различные аресты чиновников не дают уверенности тем, кто остался, и тем, кто туда пришел,

– сказал Жирнов.

Понятно, что "партия мира" не поддерживает Украину. Там делают такие действия чисто ради собственных интересов. Они не хотят терять деньги и оставаться изгоем. Их интересует возможность взаимодействовать с Западом.

Они хотят ездить по миру, зарабатывать деньги, использовать виллы на Западе. Жены хотят идти на шопинг в Париже, Лондоне. Во время войны это невозможно. Они не хотят помочь Украине, а хотят восстановить свои привилегии. Это работает в сторону Украины,

– подчеркнул Жирнов.

Обратите внимание! В России задержали бывшего заместителя министра обороны Павла Попова. Его обвинили в коррупции и мошенничестве.