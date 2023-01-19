Есть признаки возможного переворота в окружении Путина, элита уже испугалась, – Подоляк

Есть определенные признаки, что в окружении российского диктатора Владимира Путина может произойти внутренний переворот. Сейчас классическая элита, годами сидевшая возле главы Кремля, испугана.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, пропутинскую элиту насторожил рост влияния владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

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Пригожин хотел занять определенное место в окружении Путина

Как вспомнил Подоляк, недавно Путин встречался с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Последний – один из ключевых оппонентов Пригожина. Так, российский диктатор снова продемонстрировал, что владелец ЧВК "Вагнера" находится в опале.

Пригожин быстро продвигался по карьерной лестнице. И хотел занять определенное место в окружении Путина. Но это все кадровые перестановки, а также информационные атаки минобороны на Пригожина; встреча Путина с Бегловым… Это все говорит о том, что Пригожин очень переоценил себя. И это хорошо,

– отметил Подоляк.

Пригожин некоторое время считал себя человеком, который должен находиться в ближайшем окружении Путина. И возвращаться на прежнее место тот точно не захочет. Как считает Подоляк, можно ожидать реализации внутреннего конфликта между элитами с очень негативными последствиями для Пригожина или других лиц из окружения Путина.

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Пригожин активно работает с ультрапатриотическими россиянами

По словам Подоляка, Пригожин уже представлял определенную опасность для самого Путина. Он активно работал с местным ультрапатриотическим сообществом и его сильно продвигали российские телеграм-каналы. Там распространяли месседжи, что нужно интенсифицировать войну, а Россия должна стать страной-угрозой для всех.

Пригожин стал знаменем этого сообщества. Очень агрессивного и пассионарного. А их – 10-12%. И уже начались признаки того, что там может произойти внутренний переворот. Не переворот классического типа. Но другое перераспределение того, кто будет какую роль играть в окружении Путина. Вся классическая пропутинская элита, сидевшая около него годами, уже испугалась,

– считает Подоляк.

Именно поэтому они сели на уши Путина, чтобы лишить влияния Пригожина, которое тот получил за последние 3 – 4 месяца.

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