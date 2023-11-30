Экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов очертил 24 Каналу ситуацию, сложившуюся в стране-агрессоре. По его словам, в смерти Путина заинтересованы все, кто не имеет выгоды от войны.

К теме Притвориться больным – любимое развлечение: когда в России могут заменить Путина

"Все заинтересованы, кроме тех, кто теперь распиливает миллиарды денег на войне. То есть, прямые бенефициары войны, которые получают из этого огромного бюджета, предусматривающего почти 11 триллионов прямого военного бюджета, а также еще столько же примерно скрытых статей", – объяснил Жирнов.

Кому в России еще нужен Путин: смотрите видео 24 Канала

Эти люди, конечно, хотят, чтобы Путин или человек, похожий на него, оставались у власти и все продолжалось так же, как раньше.

Обратите внимание! В России приняли федеральный бюджет, почти треть которого потратят на войну – 10,775 триллиона рублей на "национальную оборону" и еще более 3 триллионов на "национальную безопасность". Для этого сократят финансирование, прежде всего, образования и медицины.

Большинству Путин не нужен

Все остальные давно устали от Путина. Они поняли, что он загнал их самих и всю страну в тупик, из которого пора выбираться. Единственный способ выйти из него – либо выдать Путина в Гаагу, либо убить его, чтобы прекратить войну и выйти из-под санкций.

На самом деле много таких людей, а когда таких людей много, то исполнителя найти не так уж сложно,

– констатировал Жирнов.

В частности, исполнителем может стать любой из многочисленного персонала диктатора, который не привык и уже не способен себя обеспечивать.

"Смерть" Путина и его двойники: последние новости