Експрацівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов окреслив 24 Каналу ситуацію, що склалась у країні-агресорці. За його словами, у смерті Путіна зацікавлені всі, хто не має зиску з війни.

До теми Прикинутися хворим – улюблена розвага: коли в Росії можуть замінити Путіна

"Усі зацікавлені, крім тих, хто тепер розпилює мільярди грошей на війні. Тобто, прямі бенефіціари війни, які отримують із цього величезного бюджету, що передбачає майже 11 трильйонів прямого військового бюджету, а також ще стільки ж приблизно приховані статті", – пояснив Жирнов.

Кому в Росії ще потрібен Путін: дивіться відео 24 Каналу

Ці люди, звісно, хочуть, щоб Путін або людина схожа на нього залишались у владі і все тривало так само, як раніше.

Зверніть увагу! У Росії ухвалили федеральний бюджет, майже третину якого витратять на війну – 10,775 трильйона рублів на "національну оборону" та ще понад 3 трильйони на "національну безпеку". Для цього скоротять фінансування передусім освіти й медицини.

Більшості Путін не потрібен

Усі інші давно втомились від Путіна. Вони зрозуміли, що він загнав їх самих і всю країну в глухий кут, з якого час вибиратись. Єдиний спосіб вийти з нього – або видати Путіна в Гаагу, або вбити його, щоб припинити війну і вийти потім з-під санкцій.

Насправді багато таких людей, а коли таких людей багато, то виконавця знайти не так уже й складно,

– констатував Жирнов.

Зокрема, виконавцем може стати будь-хто з численного персоналу диктатора, який не звик і вже не здатен себе забезпечувати.

"Смерть" Путіна і його двійники: останні новини