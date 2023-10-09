Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко сказал 24 Каналу, что российские агенты угрожают не только безопасности, но и репутации Швейцарии в мире. По его словам, может пошатнуться особое положение страны на рынке финансов.
Вашему вниманию Российский патриарх Кирилл в 1970-е шпионил для СССР в Женеве, – СМИ
"Подобный шпионаж имеет огромные риски не только для самой Швейцарии, но и для всех клиентов банковской системы этой страны", – отметил Чаленко.
Не реагируя на инцидент, страна готовит почву для дальнейшей работы сетки российских шпионов в европейской части мира.
Детальнее о ситуации с агентами России в Швейцарии
О засилье российских шпионов в Женеве и Берне стало известно от швейцарской разведки, передает Bloomberg. Страна не высылает работников российского посольства, которые оказались агентами, из-за своей нейтральной позиции.
"Когда Швейцария высылает дипломатов, она делает это из соображений внутренней безопасности и об этих случаях не сообщают публично", – отметил представитель МИД страны.
В то же время, член Национального совета и Социал-демократической партии Фабиан Молина считает, что российские агенты угрожают внутренней и внешней безопасности Швейцарии.
Российские шпионы в мире: основное
- Несмотря на многочисленные случаи высылки российских агентов, страна-агрессор дальше пытается шпионить в странах ЕС. Для этого используют антенны на посольствах.
- Ранее из Молдовы выслали 45 работников российского посольства, которые занимались шпионажем. Речь идет о 18 дипломатах и 27 представителях технического персонала.
- Кстати, еще много российских агентов остаются в США. ФБР делает все возможное, чтобы подорвать их преступную деятельность на территории страны.