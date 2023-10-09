Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко сказал 24 Каналу, что российские агенты угрожают не только безопасности, но и репутации Швейцарии в мире. По его словам, может пошатнуться особое положение страны на рынке финансов.

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"Подобный шпионаж имеет огромные риски не только для самой Швейцарии, но и для всех клиентов банковской системы этой страны", – отметил Чаленко.

Не реагируя на инцидент, страна готовит почву для дальнейшей работы сетки российских шпионов в европейской части мира.

Детальнее о ситуации с агентами России в Швейцарии

О засилье российских шпионов в Женеве и Берне стало известно от швейцарской разведки, передает Bloomberg. Страна не высылает работников российского посольства, которые оказались агентами, из-за своей нейтральной позиции.

"Когда Швейцария высылает дипломатов, она делает это из соображений внутренней безопасности и об этих случаях не сообщают публично", – отметил представитель МИД страны.

В то же время, член Национального совета и Социал-демократической партии Фабиан Молина считает, что российские агенты угрожают внутренней и внешней безопасности Швейцарии.

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