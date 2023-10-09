Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко сказав 24 Каналу, що російські агенти загрожують не лише безпеці, а й репутації Швейцарії у світі. За його словами, може похитнутись особливе становище країни на ринку фінансів.

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"Подібне шпигунство має величезні ризики не лише для самої Швейцарії, а й для всіх тих клієнтів банківської системи цієї країни", – зазначив Чаленко.

Не реагуючи на інцидент, країна готує ґрунт для подальшої роботи сітки російських шпигунів у європейській частині світу.

Детальніше про ситуацію з агентами Росії у Швейцарії

Про засилля російських шпигунів у Женеві і Берні стало відомо від швейцарської розвідки, передає Bloomberg. Країна не висилає працівників російського посольства, які виявились агентами, через свою нейтральну позицію.

"Коли Швейцарія висилає дипломатів, вона робить це з міркувань внутрішньої безпеки, і про ці випадки не повідомляють публічно", – зауважив представник МЗС країни.

Водночас член Національної ради і Соціал-демократичної партії Фабіан Моліна вважає, що російські агенти загрожують внутрішній і зовнішній безпеці Швейцарії.

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