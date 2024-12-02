Коллапс фронта: военный обозреватель разобрал, что происходит в Сирии

Повстанцы из разных группировок внезапно пошли в наступление в Сирии. Они захватили те территории, за которые годами шли бои.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что ситуация в Сирии имеет много разных нюансов. Тамошний президент Башар Асад, Россия и Иран имеют серьезные проблемы.

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Что происходит в Сирии

Как рассказал Шарп, наступление начали не протурецкие силы. "Хайят Тахрир аш-Шам" имеют определенные отношения с Турцией. Но они не являются марионетками и действуют самостоятельно. Есть предположение, что Турция могла знать о наступлении в Сирии.

Основные группировки были прижаты на небольшие территории в районе города Идлиб. И после относительного 4-летнего затишья там началось наступление.

Как оказалось, оборона войск Асада и их союзников была очень редкой. Это для меня стало неожиданностью. Разведка все "прошляпала". Мы сейчас видим коллапс фронта на севере Сирии. В гражданской войне в Сирии именно города являются главными. В пустыне долго воевать не получится, если кто-то имеет преимущество,

– рассказал Шарп.

Если какая-то группировка находится в городе, то бои за него могут длиться буквально годами. В свое время Россия постоянно бомбила Алеппо, чтобы люди его покинули. Там специально били по больницам, магазинам и тому подобное.

Повстанческие группировки продвигаются не только в Алеппо, но и на других направлениях. Протурецкие силы подключились. У них главный противник – не режим Асада, а курды. Курды также есть в Алеппо. Они к режиму Асада относятся нейтрально, но враждебно. Не все там просто,

– заметил Шарп.

Сейчас главный вопрос – когда закончится коллапс сил Асада и что здесь будет делать Россия. Уже можно предположить, что Асад и его союзники потеряли несколько сотен единиц тяжелой техники, которую захватили повстанцы. Если раньше Россия могла более-менее спокойно передать еще техники, то сейчас у них с этим проблемы из-за войны в Украине.

Но отъезд Асада в Москву не стоит воспринимать как побег. До полного поражения его режима еще очень далеко. Иранцы попытаются любой ценой повлиять на ситуацию. До Дамаска еще очень далеко. И Асад в самые тяжелые времена не демонстрировал трусости. Вероятно, он поехал в Россию, чтобы договориться о помощи,

– подчеркнул Шарп.