Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що ситуація в Сирії має багато різних нюансів. Тамтешній президент Башар Асад, Росія та Іран мають серйозні проблеми.

До теми Режим Асада втратив контроль над Алеппо у Сирії, – ЗМІ

Що відбувається в Сирії

Як розповів Шарп, наступ почали не протурецькі сили. "Хайят Тахрір аш-Шам" мають певні відносини з Туреччиною. Але вони не є маріонетками і діють самостійно. Є припущення, що Туреччина могла знати про наступ в Сирії.

Основні угруповання були притиснуті на невеликі території в районі міста Ідліб. І після відносного 4-літнього затишшя там почався наступ.

Як виявилося, оборона військ Асада та їх союзників була дуже рідкою. Це для мене стало несподіванкою. Розвідка все "прошляпала". Ми зараз бачимо колапс фронту на півночі Сирії. В громадянській війні у Сирії саме міста є головними. В пустелі довго воювати не вийде, якщо хтось має перевагу,

– розповів Шарп.

Якщо якесь угруповання перебуває в місті, то бої за нього можуть тривати буквально роками. Свого часу Росія постійно бомбардувала Алеппо, аби люди його покинули. Там спеціально били по лікарнях, магазинах тощо.

Повстанські угруповання просуваються не лише в Алеппо, але й на інших напрямках. Протурецькі сили підключилися. У них головний противник – не режим Асада, а курди. Курди також є в Алеппо. Вони до режиму Асада ставляться нейтрально, але вороже. Не все там просто,

– зауважив Шарп.

Зараз головне питання – коли закінчиться колапс сил Асада і що тут робитиме Росія. Вже можна припустити, що Асад та його союзники втратили кілька сотень одиниць тяжкої техніки, яку захопили повстанці. Якщо раніше Росія могла більш-менш спокійно передати ще техніки, то зараз у них з цим проблеми через війну в Україні.

Але від'їзд Асада в Москву не варто сприймати за втечу. До повної поразки його режиму ще дуже далеко. Іранці спробують за будь-яку ціну вплинути на ситуацію. До Дамаска ще дуже далеко. Та й Асад у найважчі часи не демонстрував боягузливості. Ймовірно, він поїхав до Росії, аби домовитися про допомогу,

– підкреслив Шарп.