Тревога продолжалась более 16 часов: Россия терроризирует Сумскую область жуткими обстрелами

Россияне продолжают терроризировать Сумскую область. За сутки воздушная тревога в области продолжалась более 16 часов.

В результате обстрелов территории есть раненые среди мирных жителей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА.

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Ситуация в Сумской области

В течение суток в результате действий вражеских сил есть раненые среди мирных жителей.

В Сумской громаде в результате атаки БпЛА ранен человек 1982 года рождения.

В Речковской громаде в результате ударов КАБов ранения получил ребенок 2011 года рождения.

В течение суток, с утра 4 июня до утра 5 июня 2025 года, российские войска совершили почти 100 обстрелов по 35 населенным пунктам в 17 территориальных громадах области,

– рассказали в ОВА.

Больше всего россияне обстреливали Сумской и Шосткинский районы.

Они активно применяли КАБы и сброс ВОГ с БпЛА.

почти 30 сбросов ВОГ с БпЛА;

более 20 ударов КАБов.

Кроме этого, российские захватчики осуществили удары БпЛА, FPV-дронами по территории Сумщины.

Вследствие вражеских действий повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Великописаревской громаде поврежден комбайн;

в Сумской громаде повреждено административное помещение, нежилые помещения, хозяйственные постройки, магазины, 6 легковых автомобилей, объекты гражданской инфраструктуры, двухэтажный частный жилой дом;

в Ворожбянской громаде повреждены нежилые помещения и частный дом;

в Речковской громаде повреждены 4 домовладения, объекты гражданской инфраструктуры;

в Николаевской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Тростянецкой громаде повреждены нежилые здания.

В Сумской ОГА сообщили, что за сутки из приграничных громад эвакуировали 186 человек.

Там добавили, что за сутки воздушная тревога в регионе продолжалась 16 часов 26 минут.

Отметим, что ночью оккупанты также осуществили очередную атаку на один из населенных пунктов Сумской общины, применив ударные беспилотники типа "Шахед".

Как сообщил исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь, предварительно – без пострадавших.

В результате атаки повреждены частные дома и легковые автомобили.