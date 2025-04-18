В ВСУ объяснили, почему россияне штурмуют Торецк уже девятый месяц

В 42-й бригаде ВСУ объяснили, почему российские войска не прекращают попыток взять Торецк. Захват города может открыть врагу путь к стратегически важным центрам Донецкой области.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя командира первого механизированного батальона по морально-психологическому обеспечению Святослава Лесюка в эфире телемарафона.

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"Им нужна территория"

Россияне пытаются взять Торецк уже девятый месяц подряд. В ВСУ говорят: враг хочет пробить путь к Константиновке, чтобы отчитаться о полной оккупации Донетчины.

По словам Святослава Лесюка, захват Торецка и Часового Яра –это часть плана России, который должен открыть фланги для наступления на Константиновку. После этого оккупанты стремятся добраться до Славянска, Дружковки и Краматорска.

Им город как таковой не нужен. Им нужна территория и возможность отчитаться Кремлю, что вся Донецкая область захвачена,

– подчеркнул Лесюк.

В Торецке продолжаются ожесточенные городские бои, которые, по словам Лесюка, еще интенсивнее, чем во время битвы за Бахмут. Россияне уже закрепились в центре города, используя высотки для атак по украинским позициям.