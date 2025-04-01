Ситуация в Торецке обостряется, Россия вплотную приближается к позициям ВСУ, – DeepState
- Активные бои за Торецк обострились, российские силы приближаются к позициям ВСУ, особенно на шахте "Торецкая".
- Ситуация хаотичная с ограниченной мобильностью и поддержкой из-за вражеского использования дронов и отсутствия четкой линии фронта.
Продолжаются активные бои за Торецк, которые особенно активизировались после того, как россияне перебросили туда дополнительные силы. В частности, враг давит на шахту "Торецкая".
Там ситуация с украинскими позициями и расположением сил очень хаотичная. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Какова ситуация в Торецке
DeepState цитирует одного из бойцов, который держит оборону в Торецке.
Он отметил отсутствие возможности передвигаться пешком от позиций к позициям из-за открытой местности и близости к россиянам, а также невозможность применения полноценной близкой поддержки украинских военных техникой. Причина – интенсивность вражеских дронов
"У врага отсутствуют противотанковые средства, но большое количество FPV", – объяснил военный.
Кроме этого, он отметил, что четкой линии фронта на этом отрезке фронта нет – там "винегрет".
Также, по его словам, количество российских штурмовиков равноценно украинской обороне, а, возможно, и больше, и врагу удается приблизиться вплотную к позициям ВСУ.
Также осуществляется давление на Пантелеймоновку в зоне ответственности определенной бригады ТрО, которую враг за последние дни, фактически, оккупировал и продолжает попытки развивать успех в направлении Валентиновки. Противник подошел к селу вплотную и пытается закрепляться на окраинах,
– отметили в DeepState.
Аналитики добавили, что сейчас там проводятся стабилизационные мероприятия и уже были "осуществлены соответствующие правильные меры".