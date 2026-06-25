Орбан это запрещал: как изменилось отношение Венгрии к Украине с приходом Мадьяра

Венгрия стала несколько более благосклонно относиться к Украине после прихода к власти Петера Мадьяра. Особенно интересная ситуация сложилась с некоторыми средствами массовой информации.

Глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал 24 Каналу, что венгерская пресса стала более активно освещать российские удары по Украине. Во времена Орбана на это не обращали внимания.

Читайте также: Мадяр рассказал о необычной просьбе Орбана в отношении Украины

Что изменилось в СМИ после прихода Мадяра?

По словам Томпы, некоторые СМИ действительно начали по-другому освещать войну в Украине. Изменение в подходах пришлось даже лично ощутить.

У меня есть свой пример. Теперь каждый раз, когда происходит российская атака на Киев, наши телефоны через несколько часов просто разрываются. Звонят из Венгрии и спрашивают, все ли у нас в порядке. Мы же удивляемся, почему раньше так не звонили. А там отвечают, что Орбан и его пресса не освещали эти обстрелы,

– отметил Томпа.

Какова ситуация в Венгрии: смотрите видео 24 Канала

В венгерской прессе также активно пишут о том, как Украина меняет ход войны. Там рассказывают обо всех недавних успешных ударах на большие расстояния. Раньше в орбановской прессе на это тоже не обращали внимания.

Хорошо, что этот тренд изменился. Мадьяр еще и инициировал закон о венгерских СМИ, согласно которому они не могут использоваться в недостойных пропагандистских целях,

– подчеркнул Томпа.