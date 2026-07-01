Уже нет топлива и электричества: что еще происходит в оккупированной части Запорожья

Проблемы с логистикой, электроснабжением и обеспечением топливом все больше затрудняют работу российских войск на временно оккупированных территориях. Это сказывается и на боевых возможностях оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья, отметив, что даже в информационном пространстве россиян заметно, что у них дела идут не очень хорошо. Положительных новостей становится все меньше.

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Какова жизнь в оккупированной части Запорожья?

Ситуация осложнилась из-за того, что украинские дроны фактически контролируют логистику, в частности маршрут из Мариуполя через Бердянск в Мелитополь. Это подтверждают многочисленные видео с сожженными грузовиками и бензовозами.

Также на временно оккупированных территориях регулярно возникают перебои с электроснабжением. Свет иногда появляется, но быстро исчезает после успешных ударов украинских средств поражения. Из-за нарушенной логистики оккупанты также испытывают дефицит бензина и дизельного топлива. Если топливо и появляется в продаже, его стоимость остается очень высокой.

"Это положительно сказывается на возможностях украинских сил, ведь затрудняет работу российских подразделений. Как сообщают украинские военные, вражеские операторы беспилотников уже не могут запускать дроны в тех объемах, как раньше. Ведь им не хватает электроэнергии и топлива для генераторов", – рассказал корреспондент из Запорожья.

Какова жизнь на оккупированных территориях: смотрите видео

В то же время россияне по-прежнему продолжают использовать беспилотники. Однако такая тактика уже дает положительный результат для украинских сил и одновременно ограничивает возможности врага.

"Среди особенно циничных вещей, которые я видел, – это все, что происходило 22 июня. Мы знаем, что накануне у россиян была так называемая "победная дата" – во время Второй мировой войны в этот день Германия напала на Советский Союз. И поэтому они организуют различные мероприятия в честь этого", – добавил корреспондент из Запорожья.

Уже по традиции оккупанты зажгли свечи в Мелитополе – сказали, что так молодежь Запорожской области отмечает эту годовщину. Почему-то из этих свечей выложили какую-то ужасную гримасу и сказали, что, по их мнению, это "скорбящая мать". По мнению оккупационных властей, эти свечи должны напоминать о масштабе трагедии.

Но им ничего не напоминает о масштабах нынешней трагедии, когда по их вине погибло более миллиона человек, когда они ежедневно убивают украинцев. Здесь они уже свечи не зажигают…

– подытожил корреспондент.

Напомним, россияне продолжают терроризировать и сам областной центр. Запорожье чуть ли не ежедневно подвергается ударам. Так, 30 июня на город сбросили 7 управляемых авиационных бомб менее чем за 2 часа. Вражеский обстрел взял жизни двух человек, еще 15 получили ранения. Также зафиксированы многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры.