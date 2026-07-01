Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя, зауваживши, що навіть в інформаційному просторі росіян помітно, що їхні справи йдуть не дуже добре. Позитивних новин стає дедалі менше.

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Яким є життя на окупованій частині Запоріжжя?

Ситуація ускладнилася через те, що українські дрони фактично контролюють логістику, зокрема маршрут із Маріуполя через Бердянськ до Мелітополя. Це підтверджують численні відео зі спаленими вантажівками та бензовозами.

Також на тимчасово окупованих територіях регулярно виникають перебої з електропостачанням. Світло інколи з'являється, але швидко зникає після успішних ударів українських засобів ураження. Через порушену логістику окупанти також відчувають дефіцит бензину та дизельного пального. Якщо паливо й з'являється у продажу, його вартість залишається дуже високою.

"Це позитивно впливає на можливості українських сил, адже ускладнює роботу російських підрозділів. Як повідомляють українські військові, ворожі оператори безпілотників уже не можуть запускати дрони в тих обсягах, як раніше. Адже їм бракує електроенергії та пального для генераторів", – розповів кореспондент із Запоріжжя.

Яким є життя на окупованих територіях: дивіться відео

Водночас росіяни все ще продовжують використовувати безпілотники. Проте така тактика вже дає позитивний результат для українських сил і водночас обмежує можливості ворога.

"Серед особливо цинічних речей, які я побачив, – це все, що відбувалося 22 червня. Ми знаємо, що напередодні у росіян була так звана "переможна дата" – під час Другої світової війни в цей день Німеччина напала на Радянський Союз. І тому вони організовують різні заходи на честь цього", – додав кореспондент із Запоріжжя.

Уже традиційно окупанти запалили свічки в Мелітополі – сказали що це молодь Запорізької області так відзначає цю річницю. Чомусь з цих свічок виклали якусь жахливу гримасу і сказали, що на їх думку це "скорбящяя мать". На думку окупаційної влади, ці свічки мають нагадувати про масштаб трагедії.

Але їм нічого не нагадує про масштаб теперішньої трагедії, коли через їхню провину загинуло понад мільйон людей, коли вони щодня вбивають українців. Тут вони вже свічок не палять…

– підсумував кореспондент.

Нагадаємо, росіяни продовжують тероризувати й сам обласний центр. Запоріжжя чи не щодня перебуває під ударом. Так 30 червня на місто скинули 7 керованих авіаційних бомб менше, ніж за 2 години. Ворожий обстріл забрав життя двох людей, ще 15 поранені. Також є безліч руйнувань цивільної інфраструктури.