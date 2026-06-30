Як розповів 24 Каналу військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, складна ситуація в Криму справді є серйозною проблемою для Володимира Путіна. Втім наразі не мовиться про фізичну втрату контролю Росії над півостровом.

Дивіться також Нардеп назвав три умови, які свідчитимуть про остаточний злам у війні

Який фактор буде вирішальним для Путіна?

Все, що сьогодні відбувається, є серйозним ударом для Путіна. Особливо, якщо врахувати, що зараз йде п'ятий рік війни, а очільник Кремля не може забезпечити стабільне життя в країні. Ба більше, постійні прильоти по НПЗ уже не можна приховати чи замовчати.

У Криму ситуація вкрай погана, до того ж півострів є дуже важливим для Путіна. Це символ окупації. Але, на мою думку, найважливішим аспектом, який спонукатиме Путіна до припинення війни, – є ситуація на фронті,

– підкреслив військовий оглядач.

Коли Путін зрозуміє, що у нього на полі бою катастрофічна ситуація і він не зможе захопити Донецьку область, тоді це стане головним стимулом завершити війну.

Також лунають припущення про те, чи готовий диктатор підійняти ставки. Тут все залежатиме від того, чи вважатиме він це доцільним.

Який ключовий фактор для завершення війни: дивіться відео

Без захоплення Донецької області на тлі усіх проблем - Путін виглядатиме програшно. Усім стане зрозуміло, що він не виконав своїх обіцянок. Для нього це буде політичною смертю. Ще одним варіантом підняття ставок може бути мобілізація або удари по об'єктах в Україні, по яких Росія ще не била.

Певні опції у Путіна ще є, але насправді він у пастці. Росія уже багато била по Україні, відповідно українці це також розуміють, тому варіантів не так і багато. Щодо ядерної зброї, то для цього кардинально низькі шанси,

– підсумував Давид Шарп.

Цікаво, що у Кремлі продовжують ігнорувати проблеми на паливному ринку. Брак пального там пояснюють не ударами України, а "ажіотажним попитом". Речник Путіна обіцяв стабілізувати ринок і нібито для цього вже визначили кроки. Перед тим стало відомо, що Росія планує імпортувати нафтопродукти, але тільки якщо "знайде прийнятні пропозиції".