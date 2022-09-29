Отодвинуть россиян от города: Жданов спрогнозировал, когда начнется контрнаступление в Запорожье

Украинские военные пока не могут пойти в контрнаступление на Запорожском направлении. Все по достаточно понятным причинам, о которых неоднократно все говорили.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Украина пока не может проводить масштабные контрнаступательные операции из-за нехватки соответствующего вооружения. Если бы Запад предоставил достаточное количество техники, то все увидели бы большое контрнаступление.

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Вся наша война опирается на снабжение оружия. Если будут давать в нужных количествах, будем наступать. Пока идет по "чайной ложке в час", ни о каком масштабном контрнаступлении нельзя говорить,

– отметил Жданов.

Имеющегося вооружения хватает только для паритета

Как отметил Жданов, нынешнее количество техники позволяет Вооруженным Силам держать оборону и проводить определенные контрнаступательные действия по отдельным направлениям. Украинские военные идут вперед только там, где есть возможность измотать и максимально ослабить противника.

Залужный писал в статье, что нам нужно где-то 10 – 20 бригадных комплектов вооружения. Это по артиллерийским стволам около 500 единиц. Те 260 – 300, которые нам предоставили, позволяют вести оборонную операцию. И в отдельных направлениях контрнаступательные действия. Они немного вытягивают на уровень паритета, но на уровень преимущества пока нет,

– отметил Жданов.

По его словам, ВСУ удалось прогнать оккупантов из Харьковской области, потому что командование отлично "переиграло" оккупантов. Они перебросили некоторые из подразделений на правобережье Херсонской области и несколько оголили Харьковскую.

Кроме того, оккупанты сосредоточивают достаточно большую группировку возле Мелитополя – около 10 БТГр. Для них это очень важный город, ведь его потеря ознаменует серьезный провал путина.

Когда украинские военные освободят Мелитополь, то решат 3 политические задачи – окружат Энергодар, перекроют воду в Крым, а также перережут сухопутный коридор в Крым.

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Добавим, недавно ВСУ устроили своеобразную "охоту" на вражеские системы С-300. Как сообщил депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко, украинские военные попали во вражескую технику в Токмаке. Известно, что удалось уничтожить системы С-300, а также боекомплект к ней.

Также Лышенко отметил, что Вооруженные Силы удерживают фронт в Запорожской области. Линия разграничения практически не меняется.