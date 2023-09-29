Меньше авиации, больше дронов: ISW отметил изменения в тактике россиян на Запорожье

Российская авиация становится все менее активной в районах запада Запорожской области, где украинские силы проводят контрнаступательные операции. В то же время враг начал использовать больше дронов.

В Институте изучения войны отметили, что российская авиация продолжает наносить удары по тылам Украины на востоке Запорожской области, хотя упоминания о том, что российская авиация отражает украинские атаки в прифронтовых районах, стали менее частыми в российских репортажах, чем раньше во время контрнаступления.

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Россияне уменьшили количество авиационных атак на Запорожье

Аналитики отметили, что российская авиация, в том числе вертолеты Ка-52, сыграла значительную роль в начале полномасштабного вторжения и замедляла наступление ВСУ. Однако в последнее время она меньше используется на западе Запорожской области.

Судя по всему, в середине августа 2023 года украинские силы увеличили свои возможности сбивать российские вертолеты Ка-52, а российское командование, возможно, сократило использование авиации на западе Запорожской области из-за опасений потерь авиации и пилотов.

– сообщили в Институте изучения войны.

В то же время, эксперты заявили, что сокращение использования российской авиации на западе Запорожской области серьезно не подорвало оборону врага. Поскольку похоже, что оккупанты увеличили использование ударных беспилотников против украинских сил. Также остаются российские артиллерийские подразделения, продолжающие играть значительную роль в отражении украинских атак.

Оккупанты стали чаще использовать авиацию по другим направлениям

Пока количество атак в Запорожье уменьшается, российская авиация становится все более активной в Харьковской, Луганской и Херсонской областях.

К сожалению, на прошлой неделе российские войска все активнее наносили авиаудары по объектам на правом берегу Херсона и тыловым наземным украинским коммуникациям на Купянском направлении.

Официальный представитель Восточной группы войск Украины капитан Илья Евлаш 28 сентября заявил, что российские штурмовики Су-35 и вертолеты Ка-52 усиливают активность на Купянском и Лиманском направлениях.

Остается непонятным, чего именно российские войска хотят добиться усилением активности авиации в Херсонской области и смогут ли новые авиаудары по украинским объектам на Купянском и Лиманском направлениях компенсировать снижение боевого могущества России в этом районе.

– отметили в Институте изучения войны.

Согласно данным Генштаба, за последние сутки враг нанес 83 авиационных удара.