Перспективное направление: Жданов оценил возможность "срезания" выступления россиян у Бахмута

ВСУ могли бы ударить с Севера на Восток со стороны Северска, где сосредоточены силы противника. Это могло бы изменить ход событий на Бахмутском направлении.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, такие действия должны быть очень взвешенными.

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Что ВСУ будут делать с выступлением окупантов

Олег Жданов сообщил, что над Бахмутом нависло своеобразное северное выступление. Такое название он получил в кругу военных аналитиков и экспертов.

Судя по тому, что Генштаб не предпринимает попыток нанести такой фланговый удар, который бы "срезал" это выступление, я так понимаю, что сил и ресурсов, к сожалению, нет для нанесения такого удара,

– рассказал он.

По его мнению, украинской стороне в первую очередь важно выстоять перед врагом в оборонной операции.

К тому же важно не упустить те резервы, которые ВСУ готовят для весеннего контрнаступления.

"Сейчас уже понемногу начинают тянуть туда свежие резервы для удержания ситуации под контролем в районе Бахмута и этих северных и южных выступлений, возникших за Бахмутом", – подчеркнул Жданов.

По словам военного эксперта, это делается для своеобразного удержания коридора.

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История повторяется

Олег Жданов отметил, что ситуация с северным выступлением в условиях войны с Россией имеет свою аналогию.

В 1943 году Барвенковское выступление точно так же образовалось – Красная армия его создала,

– добавил он.

По его мнению, она полагала, что сумела захватить плацдарм. Поэтому немцы с танковой армией "срезали" Барвенковское выступление, окружили и разгромили достаточно большую группировку советских войск.

Так что ситуация очень напоминает сложившуюся сейчас.

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