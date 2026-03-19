Империя Путина уже сыпется, но есть плохая новость, – Кулеба сказал, чего ждать от Кремля

Быстрый конец империи возможен только в случае физического уничтожения и "вытравливания" имперского мышления из человеческих голов. Однако Россия идет более медленным путем.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил 24 Каналу мнение, что российская империя постепенно распадается. Однако для Украины также есть плохая новость.

"Второй медленный путь – это когда империя теряет внутреннюю силу и постепенно деградирует, распадается. Это путь, на котором сейчас стоит Россия. Мы видим, что свою "дальнюю границу" она уже не смогла удержать", – сказал он.

Какая плохая новость для Украины?

Дмитрий Кулеба объяснил, что в 2016 году Россия зашла в Сирию и была ключевым игроком на Ближнем Востоке, на нее все обращали внимание. В 2024 году россияне не смогли спасти Башара Асада от повстанцев, которых поддерживала Турция. В 2026 году – Николаса Мадуро, аятоллу Али Хаменеи, ее вытеснили с Кавказа. Кубу она тоже не сможет спасти. То есть "дальний рубеж" империи уже посыпался.

Плохая новость в том, что так произошло из-за того, что Россия сосредоточила все свои силы в Украине, поэтому нам от этого не легче. Империя уже сыплется, но имперское мышление переживает империю. Неизбежно появится поколение россиян, которые захотят реванша. Вероятнее всего, что первым местом, где они захотят реванша, будет Украина. Ведь мы уже победили в этой войне, потому что выжили,

– подчеркнул экс-министр.

По его словам, Украина нанесла России наиболее унизительное поражение, которое когда-либо испытывали Российская империя и Советский Союз в своей истории. С 1708 года, после Полтавской битвы, никто никогда так не унижал Петербург и Москву, как сейчас это сделала Украина. Их унизили те, от кого они этого никогда не ждали.

Поэтому мы должны строить свою стратегию из расчета на то, что имперское мышление России не удастся искоренить в следующих поколениях. А это означает, что мы не сможем говорить о полноценной нормализации отношений и ощущении собственной безопасности. Мы уже стали на путь превращения страны в Израиль в смысле готовности к самозащите. Но чтобы приобрести такие возможности как Израиль, украинскому обществу нужно пройти еще очень долгий путь,

– отметил Кулеба.

Он отметил, что Украина уже победила тем фактом, что выжила. Мы нанесли России поражение, которое она никогда не простит. До тех пор пока не произойдет что-то, что искоренит имперское мышление из российской ментальности, они будут жить желанием отомстить украинцам, которые сделали такое с "великим русским народом".

